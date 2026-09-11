Тръмп с мистериозно послание 25 години след 11 септември
„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той
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„Точно сега научаваме от какво сме направени и трябва да бъдем силни и трябва да бъдем умни“, добави той
Уилям Родригес губи над 200 приятели и колеги, а спомените за миризмите, виковете и хората в асансьорите не го напускат
Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
Нова ДНК технология разпозна още една жертва, но 1099 души от Световния търговски център все още остават без индивидуална идентификация
Близо 3000 души загинаха при атаките, а последиците им пренаредиха глобалната политика, сигурността и ежедневието на милиони
Сара Боткин трябвало да бъде на 105-ия етаж на Южната кула, но едно привидно случайно решение променило съдбата ѝ завинаги
25 години след атентатите президентът разказа как бил изнесен от сграда в Манхатън
На 11 септември 2001 г. Майкъл Хингсън и лабрадорката Розел преминават десетки етажи през задимено стълбище, докато около тях хората изпадат в паника
Самолетът кацнал аварийно
Паметта за жертвите остава живо предупреждение за цената на мира и сигурността
Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°
Освен двамата кандидати, там бяха и президентът Джо Байдън и Джей Ди Ванс
Това беше моята втора година в Америка и моят брат и моята майка ми бяха на гости, спомня си Франциска
Основната церемония ще се състои в Ню Йорк
Книгата е написана от висш член на терористичната организация
Повече от две десетилетия по-късно 11 септември остава точка за размисъл върху атаката
Стар гръцки храм става символ на жертвите от ада
Документът е публикуван след указ на президента Джо Байдън
Открита е в Столичната библиотека
Президентът на САЩ призова за национално единство