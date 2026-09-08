Ердоган вдигна тона към враговете на Турция: Не си правете погрешни сметки!

Турция няма намерение да стои отстрани, ако около нея се предприемат действия, които застрашават националните й интереси. Това беше най-силното послание на президента Реджеп Тайип Ердоган след заседанието на Министерския съвет днес, в момент на растящо напрежение в Близкия изток и пренареждане на силите в по-широкия регион.

Турският лидер предупреди, че сдържаността на Анкара не бива да бъде бъркана със слабост, и формулира още по-категорично политическото си послание: приятелите на Турция ще спечелят, а онези, които изберат враждебността, ще загубят.

Спокойствието ни не е слабост

Ердоган използва необичайно твърд език, за да очертае границата, отвъд която Анкара няма намерение да отстъпва. „Нашата спокойна и уравновесена позиция не трябва да води никого до погрешни очаквания“, заяви той. След това добави, че Турция няма да позволи операции, насочени срещу страната, и няма просто да наблюдава враждебни действия в региона.

Посланието е важно именно заради момента, в който идва. Турция се намира непосредствено до няколко от най-напрегнатите геополитически линии - Близкия изток, Черно море, Кавказ и Източното Средиземноморие. В същото време Анкара поддържа сложни отношения едновременно със Запада, Русия, Иран, арабските държави и Китай. Ердоган очевидно иска да покаже, че тази балансираща политика не означава пасивност, а свобода Турция сама да определя докъде стигат националните й интереси.

„Не изпитваме категорична враждебност към никого“, подчерта президентът. Но веднага след това предупреди, че опитите Турция да бъде притискана или отклонявана от нейния курс няма да успеят. „Тези, които са приятели на Турция, ще спечелят, а тези, които изберат враждебността, ще загубят“, беше едно от най-силните му послания.

Турция като сила със собствен курс

В думите му прозвуча и по-голямата амбиция на Анкара - страната да не бъде възприемана просто като член на НАТО, кандидат за ЕС или регионален посредник, а като самостоятелен център на влияние със собствена външна политика.

Ердоган постави националния интерес в основата на тази стратегия. Според него историческите връзки, културното наследство и нарасналите икономически и военни възможности дават на Турция много по-голяма свобода на международната сцена. Затова Анкара ще продължи да развива отношения с различни центрове на сила, без автоматично да се подрежда зад един от тях.

Тази политика се видя ясно и на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек на 1 септември. Ердоган участва във форума и проведе около час и половина разговори с Владимир Путин. Руският президент определи Турция като един от „привилегированите партньори“ на Москва, а самият Ердоган заяви, че отношенията между двете страни са достигнали безпрецедентно високо равнище.

Анкара гледа все по-сериозно към ШОС

Ердоган изтъкна потенциала на Шанхайската организация за сътрудничество и потвърди намерението на Турция да задълбочава контактите си с нея. Самата организация обединява Китай, Русия, Индия, Иран, Пакистан и редица държави от Централна Азия и постепенно се превръща в една от платформите, чрез които големите незападни сили опитват да увеличат влиянието си в глобалната политика.

На срещата в Бишкек лидерите приеха декларация за по-тясно сътрудничество в сигурността, търговията, енергетиката, транспорта и технологиите. Те отново заговориха и за по-многополюсен международен ред.

За Турция участието в подобни формати е част от същата линия, която Ердоган защитава от години - Анкара да запази западните си съюзи, но едновременно с това да държи отворени каналите към Москва, Пекин, Централна Азия и Близкия изток. Това значително увеличава дипломатическото й поле за маневриране.

Бурята от кризи няма да стихне

Турският президент отправи остро послание и за продължаващите конфликти в региона. Според него последиците от войните вече не се ограничават до бойното поле, а се пренасят върху цените на петрола, транспорта, инфлацията и икономиките далеч отвъд Близкия изток.

Ердоган отново обвини политиката на Израел за част от ескалацията и предупреди, че докато подходът, който той определя като радикален, не се промени, регионът няма да излезе от спиралата на кризите. „Докато този радикален начин на мислене не се промени, бурята от кризи няма да стихне“, каза той.

В същото време Анкара продължава да представя себе си като страна, която търси дипломатически решения. На срещата на ШОС Ердоган отново заяви, че Турция поема отговорност за намиране на изход от конфликтите чрез диалог и дипломация.

Икономическият коз на Ердоган

Твърдата външнополитическа реторика беше подкрепена и с икономически данни. Турският износ достигна рекордните 185 млрд. долара през първите осем месеца на 2026 г., което е с около 4% повече спрямо същия период на миналата година. Само през август експортът е 23,5 млрд. долара - най-високият резултат за този месец в историята на републиката.

Ердоган представи тези данни като доказателство, че независимо от войните, енергийните сътресения и глобалната несигурност Турция няма намерение да се отказва от модела, основан на производство, инвестиции и износ. Правителството обещава паралелно да продължи борбата с инфлацията - един от най-чувствителните проблеми за турските домакинства.

Особено важно за Анкара остава европейското направление. Износът към страните от ЕС през първите осем месеца на годината е достигнал близо 71,8 млрд. долара. Това показва другата страна на външнополитическия баланс на Ердоган - Турция може да развива отношенията си с Русия, Китай и ШОС, но европейският пазар продължава да бъде огромна част от икономическата й сметка.

100 000 гости ще превърнат Анталия в световна сцена

Ердоган използва заседанието и за да подчертае международните амбиции на Турция преди климатичната конференция COP31. Форумът ще се проведе в Анталия през ноември, като се очакват представители на повече от 190 държави и над 100 000 посетители.

Подготовката вече включва мащабни инфраструктурни проекти. По думите на президента са завършени 38 километра пътни работи, които трябва да облекчат трафика, а инвестициите ще останат за града и след приключването на форума.

Така Анкара опитва да използва COP31 не само като климатично събитие, но и като демонстрация на дипломатическата си тежест - още една световна среща, на която Турция иска да бъде не гост, а домакин.

Нов социален ход за Истанбул

Паралелно с голямата геополитика Ердоган обяви и нов етап от жилищната офанзива на правителството. От 14 септември започва приемът на заявления за 15 000 социални жилища под наем в Истанбул, като първият жребий за 1000 от тях трябва да бъде проведен през октомври.

Те са допълнение към програмата за 100 000 социални жилища в мегаполиса и към националния проект за 500 000 жилища във всички 81 провинции. Целта е да се даде достъп до по-достъпни домове на домакинства, които са под силен натиск от високите цени и наемите.

И тук политическият ефект е очевиден. Ердоган съчетава външната демонстрация на сила със социални и инфраструктурни проекти вътре в страната - позната формула, чрез която се опитва едновременно да показва Турция като голям международен играч и правителството си като сила, която продължава да строи, инвестира и раздава конкретни икономически дивиденти.

Но над всичко остана предупреждението от Анкара. Турция иска мир и сътрудничество, заяви Ердоган, но няма да приема спокойствието й да бъде тълкувано като отстъпление. В момент, когато конфликтите около страната се множат, това вече звучи не просто като вътрешнополитическа реторика, а като заявка как Турция възнамерява да действа в следващата фаза на регионалното пренареждане.