Турски популярен актьор е намерен мъртъв в дома си. Разследват смъртта му

Трагична вест потресе турския артистичен свят. 51-годишният Серхат Кълъч, познат и на българските зрители от популярни турски сериали, е починал внезапно в дома си в Истанбул. Актьорът е бил намерен мъртъв в жилището си в квартал Кягътхане, в европейската част на 16 милионния мегаполис.

По случая е започнало разследване, а точната причина за смъртта все още не е установена, пише „Марица“.

Предстои съдебномедицинско изследване, което трябва да даде отговор на въпроса какво е причинило внезапната му смърт.

Само ден по-рано името на Кълъч беше в новините по съвсем друга причина. Актьорът трябваше да се присъедини към новия сезон на популярния сериал „Тешкилат“ (Teşkilat), но лекарите не му позволили да участва в натоварените екшън сцени.

При медицински прегледи му била установена дискова херния в областта на врата. Предвиждало се да премине около триседмично физиотерапевтично лечение и затова той напуснал продукцията, още преди да започне снимките. Ден по-късно дойде трагичната новина за смъртта му.

Серхат Кълъч е роден на 8 юли 1975 г. в Анкара и завършва театър в университета „Билкент“. Започва професионалната си сценична кариера в края на 90-те години, а впоследствие се превръща в едно от разпознаваемите лица на турската телевизия.

В България Кълъч е познат най-вече от сериала „Избраният“, излъчван по „Диема Фемили“. В него той изпълнява ролята на Неджати и си партнира с Бурак Дениз и актрисата от български произход Алина Боз. Българската премиера на сериала е през октомври 2025 г.

Сред сериалите, излъчвани у нас, в които Кълъч има роли, е и „Езел“, една от най-популярните турски криминални драми, оставила силна следа сред българските зрители.

Той участва и в „Основаването на Осман“ (Kuruluş Osman) – историческата поредица, която също намери многобройна публика в България.

Друг познат негов образ е в сериала „Слово“ (Söz), посветен на турски специални части и военни операции.

Така за българската публика Серхат Кълъч остава свързан най-вече с „Избраният“, „Езел“, „Основаването на Осман“ и „Слово“.

Кариерата му обаче не се ограничава до телевизията. Кълъч има и роля във филма „Зимен сън“ (Kış Uykusu) на Нури Билге Джейлан, който през 2014 г. спечели „Златна палма“ на кинофестивала в Кан.

Но за милионите зрители, които са го гледали на малкия екран, той ще остане преди всичко с характерните си, често сурови и запомнящи се образи.