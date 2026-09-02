Хитов турски сериал идва да снима в София

Хитовият турски сериал „Грехове и рози“ „(Güller ve Günahlar“) започна снимките на втория си сезон, а новите епизоди ще донесат изненада и за българските зрители – част от продукцията ще бъде заснета в София.

Първият епизод от новия сезон ще се срещне с публиката на 12 септември. В главните роли отново са Мурат Йълдъръм и Джемре Байсел.

Във втория сезон към историята се присъединява и ключов персонаж, който се очаква да преобърне семейните отношения в сериала. Това е Юсуф Теджер – бащата на героя Серхат, в чиято роля е Мурат Йълдъръм. В момента текат усилени преговори с утвърден актьор, който да поеме ролята.

Историята стига до София

Най-голямата изненада в новия сезон обаче е свързана с България. Търсенето на изчезналата Кадер, героинята на Яде Арайъджъ, ще изведе персонажите извън пределите на Турция.

Част от снимките ще бъдат реализирани в София, където ще се развие част от историята около издирването на Кадер.

Така сериалът ще пренесе действието си отвъд турската граница, а продукцията се очаква да разшири мащаба си през втория сезон.

„Грехове и рози“ разказва историята на успешния бизнесмен Серхат Теджер, чийто привидно идеален семеен живот се разпада, след като той научава, че съпругата му е крила от него съществуването на тяхната извънбрачна дъщеря Кадер. В опита си да открие истината и да даде нов шанс на момичето, Серхат среща младата цветарка Зейнеп, а между двамата постепенно се зараждат чувства. Но тайните, предателствата и завръщането на хора от миналото поставят любовта им пред тежки изпитания.