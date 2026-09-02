Новият влак мечта у нас блокира

Фалстарт беляза втория ден от експлоатацията на една от двете нови френски мотриси на “Алстом” (Alstom) у нас. Проблем с електрониката на мотрисата е имало още преди тръгването ѝ от гара Перник по направлението “Перник-Свиленград” в 7:15 ч. в сряда.

Казусът се случи в деня, в който министърът на транспорта Георги Пеев смени ръководството на “Холдинг БДЖ”.

На 1 септември БДЖ пусна в редовна експлоатация първите две доставени електрически мотриси “Алстом”, като те обслужват пътническите превози по направленията Пловдив – Свиленград, Пловдив – Асеновград, Свиленград – София и София – Перник.

За проблема се разбра от сигнали на пътуващи и от съобщение на сайта на БДЖ, според което “Бърз влак №1611 (Перник 07:15 – Свиленград 13:00) замина от гара Перник с 64 минути закъснение след повреда на електрическа мотриса”.

Впоследствие мотрисата е стигнала до гара “Перник-Разпределителна”, където проблемът не е бил отстранен и пътниците са прехвърлени на нова мотриса на “Шкода”, с която са се придвижили до София.

Междувременно е извикан техник, който е отстранил проблема с френската мотриса и в крайна сметка тя е довършила курса от Централна гара София до Свиленград, където пристигна в 14:22 ч. в сряда, с 82 минути закъснение.

Официално като причина за проблема от БДЖ в крайна сметка посочиха “техническо несъответствие”, а не повреда в мотрисата, каквото беше първоначалното обявление.

Неофициално, запознати със случая обясниха, че става дума за грешка на машиниста, който поради липса на достатъчен опит не е успял да рестартира електрониката на мотрисата. След идването на извикания техник по договора за обслужването на мотрисите рестартът е направен успешно и проблемът е отстранен.

“Като за добро утро БДЖ се грижи да сме добре събудени. Пристигам аз на гара Перник и съм изумена. Нов, хубав влак “Алстом”. Френска работа. Само два такива влака са в България. Ще пътува от Перник чак до Свиленград. Чисто, новичко, с климатик. Бре, викам си, доживях. Сега ще снимам, народа да ми завижда, че пътувам потънала в разкош.

Да, ама не. Става 7:15 ч., но не може и не може да тръгне красивият влак. Тръгва, спира, пак тръгва. Издава звуци. Пак спира. Човекът на съседната седалка, бивш кадър на БДЖ, обясняваше, че за да се обучи машинист да кара такъв влак, трябва да кара 80 часа с инструктор”, разказа Ели Захариева в социалните мрежи, която е пътувала по направлението в сряда.