Три нови локомотива „Сименс Смартрон“ влизат в движение у нас

Българските железници направиха още една крачка към обновяване на подвижния си състав – три нови електрически локомотива „Сименс Смартрон“ вече са на релсите. Машините ще обслужват основните направления на страната и са част от програмата на Министерството на транспорта за модернизация на железопътния сектор.

Модерни локомотиви за по-надеждно и екологично пътуване

Два от новите локомотиви ще се движат по направлението София–Бургас, а третият ще поеме линията София–Русе. „Това е щастлив момент за модернизацията на българската железница. Новите локомотиви пристигнаха в срок по договора за доставка на общо 10 до края на годината. Очакваме още един до Коледа, с което ще можем да покрием на 100 процента всички бързи влакове в страната“, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

По думите му машините са по-надеждни и енергийно ефективни – при движение по инерция те връщат електричество в мрежата, което ги прави едновременно икономични и щадящи околната среда. Караджов допълни, че новите локомотиви ще намалят закъсненията и ще осигурят по-спокойно пътуване за пътниците.

Интересен акцент е, че всяка от машините носи името на български революционер – Захари Стоянов, Георги Икономов и Борис Колчев. На всеки локомотив е поставен QR код, чрез който пътниците могат да научат повече за личностите, на които са кръстени.

Следващата стъпка – безопасност и нови вагони

Караджов съобщи, че новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-съвременната европейска система за контрол на движението – European Train Control System (ETCS), която ще бъде активирана след завършването на инсталацията. „С това се надяваме да сведем до минимум инцидентите и произшествията по железопътната мрежа“, каза министърът.

Въпреки позитивната тенденция, предизвикателства остават. Българските държавни железници продължават да изпитват недостиг на пътнически вагони – в момента липсват около 40, а до края на годината броят може да достигне 70. „След Нова година, при възможност в бюджета, ще закупим или наемем нови вагони, включително десетина в резерв, заради постоянните ремонти“, обясни Караджов.

Министърът допълни, че за да се осигури устойчивост в дългосрочен план, БДЖ се нуждае от около 80 нови вагона и 15 композиции за дълги разстояния. Вече е подготвена проектна документация за кандидатстване за финансиране от климатичния фонд за преодоляване на регионалните различия.

