Три нови локомотива „Сименс Смартрон“ влизат в движение у нас
До Коледа очакваме още една машина, която ще покрие всички бързи влакове в България
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До Коледа очакваме още една машина, която ще покрие всички бързи влакове в България
Променените условия на ключови пазари, особено в Германия, наложиха корекции на капацитета
Това съобщи германсикят индустриален гигант
Германия не вярва на официалните обяснения, смятайки, че истинската цел е опит да се окаже натиск върху ЕС
Германската компания има около 3000 служители Русия
Избрана е графичната визия на новите локомотиви Сименс Smartron
Искат 25 дизелови мотриси и 3407 стари товарни вагона да покрият дългове на холдинга София. Да бъдат продадени 25-те дизелови мотриси "Сименс Дезиро"...
Добрич. Догодина Каварна ще има съвременно модерно 3D кино, което ще носи името на Петър Слабаков и нов модерен ехограф. Това обяви кметът на Каварна...
Германският промишлен конгломерат "Сименс" обяви, че ще освободи главния си изпълнителен директор Петер Льошер, който не успя да подобри състоянието н...