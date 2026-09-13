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Сименс гони директора си

Сименс гони директора си

Германският промишлен конгломерат "Сименс" обяви, че ще освободи главния си изпълнителен директор Петер Льошер, който не успя да подобри състоянието н...

28 юли | 19:14
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