Три нови локомотива „Сименс Смартрон“ влизат в движение у нас
До Коледа очакваме още една машина, която ще покрие всички бързи влакове в България
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До Коледа очакваме още една машина, която ще покрие всички бързи влакове в България
Те ще имат възможност за безпилотно управление
По този начин вече е преодолян и трайния недостиг на локомотиви
Машините развиват скорост до 160 километра в час
Избрана е графичната визия на новите локомотиви Сименс Smartron
Задълженията на БДЖ платени
Това стана по време на демонстрационно пътуване от гара Пазарджик до гара Белозем
БДЖ ще вози пътници с автобуси вместо с влакове и ще промени разписанията по някои линии. Причината за това е недостиг на изправни локомотиви, които д...
Общо 195 минути престояха на гара Пловдив пътници на БДЖ