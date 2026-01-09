Печалба или измама? Разследват наше казино за фалшиви евробанкноти

Мъж от Кюстендил подаде сигнал, че е получил печалба от казино, изплатена с фалшива банкнота от 100 евро. Сигналът е внесен на 8 януари от 27-годишен местен жител, който е предоставил банкнотата и е заявил, че тя му е дадена при изплащане на печалба в игрална зала в града.

От полицията в Кюстендил съобщиха пред бТВ, че по случая е назначена експертиза, а паралелно с това се проверяват твърденията на мъжа дали банкнотата действително произхожда от посочената игрална зала. Работи се по изясняване на всички обстоятелства около изплащането на сумата.

Вчера е образувано досъдебно производство за прокарване на неистински парични средства в Районна прокуратура-Кюстендил. По случая са предприети незабавни процесуални действия, като разследването продължава.

От ГДБОП припомнят, че истинските евробанкноти издават характерен шум при мачкане, имат ясно осезаем релеф при допир, а защитните им елементи реагират при осветяване, което е един от най-сигурните начини за разпознаване на фалшификати.

