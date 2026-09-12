Фалшиво евро заля още един голям наш град!
С какъв номинал са банкнотите
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С какъв номинал са банкнотите
Започнало е разследване откъде непълнолетните са се сдобили с фалшивите банкноти
Прокуратурата в Кюстендил започна досъдебно производство
Полицията в Шумен хвана фалшива банкнота, използвана в хранителен магазин
Търговците трябва да бъдат особено внимателни
И кои са банкнотите менте
За какво да внимаваме
Фалшиви евро на стойност над три милиона са задържани при операция на ГДБОП, съобщи на брифинг ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев, цитиран...
Жена от гоцеделчевско село призна вина, за да получи по-леко наказание. С.Ш. сключи споразумение с прокуратурата в Благоевград. Тя пробутала фалшиво е...
Криминалисти работят по разкриването на банда, която изготвя и пласира фалшиви пари в Пиринския край. Банкнотите – менте се разпространяват и в селата...
Двама млади мъже платиха с банкнота – менте хапването си в заведения за бързо хранене в центъра на Петрич. Продавачката обаче се усетила бързо, че 50-...