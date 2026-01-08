Първото фалшиво евро у нас! Как да разпознаем ментетата

Първият случай на фалшиво евро в България вече е факт. Полицията в Шумен е засекла неистинска банкнота с номинал 50 евро, използвана при плащане в хранителен магазин. По случая има задържан, а разследването е показало, че става дума за сравнително добре изработен фалшификат, който лесно може да заблуди хора без опит с новата валута.

Как да разпознаем фалшивите евро банкноти

Неистинската банкнота е с идентични размери като оригиналната, което я прави особено подвеждаща. Разликите обаче са видими при по-внимателен оглед. Тя се отличава по цветовете, които не са толкова наситени и преливащи, както при истинските евро. Холограмната лента също е различна – липсва характерният динамичен ефект при накланяне, а изображенията и цифрите не се променят по начина, по който трябва.

Подписите, разположението на числата и самият шрифт също не съответстват напълно на оригинала. Именно тези детайли са ключови при проверка, но за хора, които тепърва свикват с еврото, банкнотата може лесно да бъде приета за истинска, както се е случило на 2 януари, когато продавачка в хранителен магазин не се е усъмнила в плащането.

Как е разкрит случаят

Комисар Веселин Захариев от ОДМВР-Шумен съобщи, че е задържан 35-годишен мъж от града, който не е криминално проявен. След използването на фалшивата банкнота са предприети процесуално-следствени действия, включително претърсване на жилището му, където са открити още две неистински банкноти от по 50 евро.

По думите му мъжът е заявил, че се е сдобил с фалшификатите преди около година, но не се е опитвал да ги пусне в обращение. След 1 януари и въвеждането на еврото у нас е решил да се възползва от ситуацията.

Полицията с важни предупреждения към хората

Старши инспектор Десислав Райчинов обясни, че превантивните действия срещу фалшивите пари са започнали още преди приемането на еврото. Основният съвет към гражданите е да не се поддават на предложения за „изгоден курс“ и да не се доверяват на непознати около банки и пощенски станции.

Честа схема е хора да бъдат примамвани да влязат в сгради с обещание за обмяна на пари, които имат по два входа и два изхода, след което разбират, че са станали жертва на измама или кражба. От полицията призовават всеки да проверява внимателно банкнотите и при съмнение незабавно да подава сигнал.

