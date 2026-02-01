Зам.-министър: Смяната на валутата напредва, но остава чувствителна зона

Около една четвърт от левовете все още остават в обращение – факт, който може да се окаже проблемен в последната фаза на пълния преход към еврото. Данните бяха представени пред БНР от Илия Лингорски, член на Управителния съвет на Българската народна банка, според когото към края на последния работен ден на януари 75% от левовете вече са изтеглени от обращение.

Лингорски обясни, че от днес еврото е официалната валута на България и така приключва най-чувствителната част от превалутирането. Процесът е подготвян от миналата година, като още през декември от обращение са изтеглени 4,4 млрд. лева. В периода между Коледа и Нова година средно по 500 000 лева на ден са били обменяни в единната европейска валута.

По думите му в търговската мрежа, банките и икономиката вече циркулират над 6,1 млрд. евро – сума, която гарантира нормалното функциониране на плащанията, банкоматите и разплащанията в брой. Целта е до средата на годината над 90% от останалите левове и монети да бъдат напълно изтеглени от обращение.

Именно тук се очертава потенциален рисков момент. След 1 юли търговските банки ще имат право да въведат такси за обмяна на левове в евро – нещо, което може да ускори напрежението сред хората, които все още държат значителни суми в брой. От БНБ уточняват, че централната банка няма да въвежда подобни такси, но това няма да важи за всички финансови институции.

По темата за сигнали и проблеми при въвеждането на еврото Лингорски съобщи, че досега в БНБ са получени 179 сигнала. От тях 158 са подадени в първите 10 работни дни, 14 – през третата седмица, а едва 5 – през последната седмица, което според него показва постепенно успокояване на процеса.

Двойното етикетиране на цените в левове и евро ще продължи до 8 август, като мярката цели да ограничи спекулации и да улесни потребителите в преходния период.

Лингорски внесе яснота и по често повтаряния публичен страх, че България може лесно да се върне към лева. Той подчерта, че централните банки, включително БНБ, нямат собствени мощности за печат на евробанкноти. „Не бих коментирал сценарий за връщане на лева, защото не виждам рационалност в подобна хипотеза. Дори българските левове не са печатани в България“, заяви той.

