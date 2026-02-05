Управителят на БНБ за първи път в заседание на ЕЦБ като пълноправен член

Управителният съвет на Европейската централна банка ще проведе първото си заседание за годината, като пазарните очаквания са основните лихвени проценти да бъдат запазени без промяна. Срещата се провежда на фона на нови данни за забавяне на инфлацията в еврозоната.

Вчера Евростат публикува експресна оценка, според която годишната инфлация във валутния блок се очаква да се понижи до 1,7%, след като през декември тя беше 2 процента. Данните засилват очакванията за предпазлив подход от страна на ЕЦБ по отношение на паричната политика.

Заседанието има и особено значение за България. Това ще бъде първата среща на Управителния съвет, в която управителят на Българската народна банка Димитър Радев ще участва като пълноправен член. Статутът му е резултат от членството на България в еврозоната от началото на годината.

С участието си Радев получава право на глас при вземането на решения за паричната политика на еврозоната, включително по отношение на лихвените проценти, програмите за изкупуване на активи и общата финансова стабилност на валутния съюз.

