Благородните метали под натиск! Цените тръгнаха надолу

Цените на благородните метали отчетоха рязък спад в четвъртък, след като инвеститорите реагираха на отслабващото геополитическо напрежение и на сигналите за възобновен дипломатически диалог между водещи световни сили. Телефонният разговор между лидерите на Китай и САЩ, както и предстоящите преговори между Вашингтон и Техеран, намалиха търсенето на активи убежища. Допълнителен натиск оказа и укрепването на щатския долар, в който се котират суровините.

Златото губи блясък при спад на геополитическата премия

Цената на златото се понижи с около 2 процента, след като инвеститорите започнаха да затварят позиции на фона на намаляващите рискове. Спот цената на благородния метал се търгуваше за малко над 4900 долара за тройунция, след като по-рано през деня достигна нива около 4800 долара.

Анализатори отбелязват, че златото е особено чувствително към промени в геополитическата среда и към движението на долара. Според Тони Сикамор от брокерската компания Ай Джи (IG), след разговора между Доналд Тръмп и Си Цзинпин напрежението на търговския фронт е отслабнало, което е направило златото по-малко привлекателно като защитен актив на текущите ценови нива.

Среброто с рязък спад след седмица на висока волатилност

Среброто понесе още по-силен удар, като цената му се срина с близо 15 процента. В хода на търговията спот цената падна под 75 долара за тройунция, преди да се възстанови частично до около 78 долара за тройунция към 08:50 часа българско време.

По думите на пазарни анализатори движението отразява комбинация от фактори – отслабващо търсене на сигурни активи, силен долар и масово прибиране на печалби след период на изключителна нестабилност. Сикамор подчерта, че среброто, подобно на златото, е било пряко засегнато от премахването на част от геополитическата премия, която доминираше пазарите през предходните седмици.

Медта под натиск заради слабо търсене и растящи запаси

Цената на медта също се понижи, като пазарът беше подложен на допълнителен натиск от опасения за глобалното търсене. Инвеститорите реагираха и на данните за нарастващи запаси на Лондонската борса за метали, които засилиха притесненията за забавяне в индустриалната активност.

Медта, считана за индикатор за здравето на световната икономика, е особено чувствителна към сигналите от Китай и САЩ. Спадът в цената ѝ отразява предпазливостта на пазарите относно перспективите за растеж, въпреки дипломатическото разведряване.

