Голяма промяна с металите
Заради войната в Иран
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Заради войната в Иран
Медалите от игрите стават най-скъпите в историята заради скока на металите
По-силният долар и дипломатическите сигнали разклатиха суровинните пазари
Ето ги и причините
Фундаментално се променя начина, по който секторът функционира
Злато, сребро и платина – тройният удар, който разтърси световните пазари
София. Националната агенция по приходите (НАП) разпродава на търг злато, сребро и платина, съобщи Нова ТВ. Ценностите се разпродават за погасяване на...
София. Над 14 килограма изделия от злато и сребро предлага на търг столичната НАП. Изделията са собственост на държавата, иззети са от съдебните орга...