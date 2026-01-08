Голяма промяна в Турция. Засяга търговията с този метал

През април Турция ще въведе цялостна система за дигитално проследяване на търговията с благородни метали, като по този начин ефективно ще прекрати кешовите разплащания при търговията със злато и ще изисква всички покупки и продажби в бижутерийните магазини да се извършват с кредитни и дебитни карти или банкови преводи, информират Си Ен Ен Тюрк и сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитирани от БТА.

Новата регулация предвижда включването на златото в обща Система за проследяване на благородни метали (KIYMETLİ MADEN TAKİP SİSTEMİ), разработена от турския Държавен монетен двор към Министерството на хазната и финансите. Благодарение на тази стъпка цялото злато, продавано в Турция - от един грам до един килограм - ще трябва да носи официален бандерол и сертификат, издадени от Монетния двор. Всеки бандерол ще включва уникален сериен номер, който ще позволява на властите да проследяват произхода на златото, производителя и навлизането му на пазара в реално време.

Турските власти подчертават, че системата има за цел да ограничи сивата икономика, да се бори с фалшификаторите и да засили контрола върху пазара на златото в страната. В регулацията се предвижда и пълна забрана за закупуване на злато с кешови разплащания и изискване всички покупки и продажби в бижутерийните магазини да се извършват с кредитни и дебитни карти или банкови преводи.

Председателят на турската Асоциация на износителите на бижута Бурак Якън споделя, че очаква системата да промени фундаментално начина, по който секторът функционира. „Всяка продажба на злато при бижутер вече ще бъде официално фактурирана, като плащанията ще се обработват директно чрез банкови сметки. По същия начин, когато гражданите купуват злато или гривни, те ще превеждат средствата по банков път - като по този начин всяка транзакция ще бъде напълно документирана,“ коментира той.

Якън подчертава още, че новите правила ще бъдат прилагани под надзора на турската Комисия за разследване на финансови престъпления (MASAK) и представляват ключова стъпка в усилията за предотвратяване на изпиране на пари.

