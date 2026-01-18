Измислиха нов по-лесен начин за намиране на диаманти

Учени от Швейцарски федерален технологичен институт в Цюрих са разработили нов метод, който значително улеснява определянето на диамантения потенциал на определени скали, съобщава IFL Science. Откритието може да промени начина, по който геолозите по света търсят едни от най-ценните природни ресурси, като намали риска от скъпи и неуспешни проучвания.

От търсене на условия към търсене на оцелели диаманти

Досега геолозите са оценявали диамантения потенциал на находищата основно чрез наличието на съпътстващи минерали, които подсказват дали в миналото са съществували условия за образуване на диаманти. Този подход обаче не гарантира, че самите диаманти са се запазили до наши дни.

Новият метод измества фокуса към условията за съхранение на вече образуваните диаманти, което се оказва не по-малко решаващо. Водещият автор на изследването Андреа Джулиани обяснява, че диамантите са изключително трудни за намиране и добив, до степен че някои производители предпочитат да се насочат към злато или мед, вместо да поемат високия риск.

Кимберлитът не е достатъчен, ключът е в оливина

Отдавна е известно, че диамантите се срещат само в райони с наличие на кимберлит – вулканична скала, която изнася дълбочинни материали към повърхността. Проблемът е, че самото наличие на кимберлит не означава автоматично икономически значими количества диаманти.

Новото изследване добавя решаващо звено към тази картина. Около половината от кимберлитовата скала е изградена от минерала оливин, който съдържа магнезий и желязо в различни съотношения. Именно химичният състав на оливина се оказва показателен за това дали диамантите в дадено находище са се запазили или са били разрушени в геоложкото минало.

Глобален анализ и бърз тест с практическо приложение

Учените са анализирали проби от над 100 находища по света, включително в Русия, Канада, Бразилия и Южна Африка. На базата на тези данни те са разработили прост и бърз тест, който оценява съотношението между магнезий и желязо в оливина.

Резултатите показват, че оливин с по-високо съдържание на магнезий спрямо желязото е добър знак за наличието на диаманти в близост. Според изследователите този подход може да се превърне в нискобюджетен и ефективен инструмент, който да допълва традиционните методи за търсене, като същевременно допринася за по-добро разбиране на структурата на дълбоките слоеве на Земята.

