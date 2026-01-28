Рекордни върхове на златото! Мина 5200 долара за тройунция

Цената на златото постави нов исторически рекорд, преминавайки прага от 5200 долара за тройунция на борсата за търговия с метали Комекс, показват последни данни от международните пазари - част от продължаващия силен възход на благородните метали.

Към сутринта златото се котираше около 5275,90 долара за тройунция - близо до максимума от 5276,20 долара, достигнат по-рано в търговията, след силно рали през последните дни. Котировките на среброто също се движат рязко нагоре - със 7,89% до над 114 долара за тройунция, след като миналата седмица преминаха исторически прагове.

Други благородни и индустриални метали също поскъпват значително - платината с над 5%, паладият с около 5%, както и медта и алуминия, които отчитат силни дневни повишения. Това подчертава широка тенденция на засилено инвеститорско внимание към суровините.

Анализаторите свързват историческия пик на цените с няколко ключови фактора - нарастваща геополитическа нестабилност, слаба стойност на щатския долар, политическа несигурност и очакване на променлива парична политика в САЩ, които стимулират търсенето на „безопасни активи“ като златото.

Пазарните данни показват, че златото рязко е ускорило възхода си през последните месеци - след като през 2025 г. цената на благородния метал нарасна със значителни двуцифрени проценти. Независими анализатори прогнозират, че тази тенденция може да продължи през 2026 г., като някои прогнози дори сочат потенциал за още по-високи нива до края на годината.

