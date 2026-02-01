Голям световен център строи улица от чисто злато

Дубай официално обяви създаването на нова туристическа атракция, която буквално материализира една от най-често повтаряните метафори за града – улица, изградена с истинско злато. Проектът ще бъде реализиран в непосредствена близост до прочутия Златен сук – емблематичния търговски район, в който туристи и търговци от цял свят купуват злато и бижута. Информацията беше разпространена от Дубайската медийна служба и цитирана от Euronews.

От метафора към архитектура

Град, който от десетилетия се асоциира с лукс, необлагаеми приходи и финансови възможности, реши да издигне собствения си имидж на ново ниво. Бъдещата Златна улица ще бъде ключов елемент от новия Златен квартал на Дубай – мащабна концепция, която трябва да обедини търговия, културна идентичност и туристическо преживяване. Засега не е обявена официална дата за откриването, нито са разкрити детайли за това как точно златото ще бъде използвано в строителството – дали като декоративен елемент, настилка или архитектурен акцент.

Ребрандиране на Златния сук

Новият Златен квартал по същество представлява разширение и ребрандиране на съществуващия Златен сук в квартал Дейра. В момента районът приютява приблизително хиляда магазина за злато и бижута и е една от най-посещаваните търговски зони в емирството. Проектът цели да надгради вече утвърдения имидж на района и да го превърне в още по-силна туристическа марка.

Златото като икономически символ

Според данни на медийния офис в Дубай Обединените арабски емирства са втората по големина дестинация за търговия със злато в света. Само през 2024-2025 г. страната е изнесла злато на стойност 53,41 млрд. долара – показател за ключовата роля на благородния метал в икономиката на региона.

„Златото е дълбоко вплетено в културната и търговска тъкан на Дубай, символизирайки нашето наследство, просперитет и предприемачески дух“, заяви Ахмед Ал Хаджа, главен изпълнителен директор на Dubai Festivals and Retail Establishment. По думите му новият проект ще съчетае традицията със съвременната креативност и устойчивото развитие.

Град на рекорди и крайности

Идеята за златна улица се вписва напълно в стратегията на Дубай да впечатлява със смели и рекордни атракции. Градът вече е дом на най-високата сграда в света – Бурдж Халифа, на най-голямото наблюдателно колело Айн Дубай и на най-дълбокия басейн за гмуркане – Дийп Див Дубай.

Лукс, климат и бъдеще

През 2024 г. Дубай откри и улица с контролиран климат, на която „вали“ на всеки 30 минути, разположена на изкуствения архипелаг Световните острови. Паралелно с това беше обявен и проект за двукилометров климатизиран пешеходен мост – т.нар. „бъдещ контур“, който ще свързва ключови градски зони и метростанции и ще позволява комфортно придвижване дори при температури до 45 градуса.

