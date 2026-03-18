Петя Дикова каза истината за звездните си родители

Да отраснеш като дете на хора, които познава и харесва цяла България - актрисата Аня Пенчева и водещия Сашо Диков, лесен живот или такъв с твърде много подводни камъни? Петя Дикова разказва в подкаста "Малки разговори" повече за живота си с известни родители, които за нея са просто мама и тати.

"Всеки ден е тренировка по самодисциплина и труд! Когато идваш от такова семейство, ти всеки ден трябва да тренираш да си 2 или 3 пъти по-добър от всеки друг, който се състезава за тази задача, защото априори ти си 2 или 3 обиколки назад, не напред. Защото теб те преследва и изпреварва репутацията ти. Предхожда те етикетът, че си връзкар."

"Благодаря", "извинявай" и "обичам те" - да казва тези неща Петя научава от родителите си. Но ако мислите, че детството й е било като в анимационно филмче, в което тревата винаги е яркозелена, небето - перфектно синьо, а слънцето в ъгъла на екрана задължително има усмивка и носи слънчеви очила, грешите.

"Първото ми училище беше на 10 метра от нашия блок. В голямото междучасие от 9:10 до 9:30 трябваше да ида, да направя кафе на мама и да я събудя. Буклите са й качество, но бухтите може би не! А тати, който иначе може да изглежда жесток и свиреп... Когато не могат да разплачат него - те разплакват мен. И на него му става много мъчно."

Как се живее в сянката на майка, която е определяна за секссимвол на България?

"2026 г. да кажеш "секссимвол" е като разходка в парка. Но аз, като дете, мислех, че това е обида. Когато това е твоята майка, ти виждаш иконата и се прекланяш пред красотата. Когато идваше на родителски срещи, тя много се разстройваше. Може би защото разбираше, че се справям и съм била отличничка, въпреки че не са ми отделяли много време. Те работеха много. Аз осъзнах бързо, че ако нямам самодисциплина, няма да свърши добре този път."

„Природата си почива през поколение“ – казва на шега баща й. Знаем, че чувството му за хумор е остро, силно и не е за всеки. Все пак е от Троян и думите му понякога могат да са точно като характерната за района отлежала сливова - отначало ти става топло и ти е весело, но ако не внимаваш, те „удря“ в главата със закъснение.

Като дете Петя Дикова прекарва "най-безметежните си" лета именно в Троян. И с този град е свързана една от най-големите й болки, която предизвиква сълзи в очите й.

"Най-много ми е мъчно, че никоя от бабите ми не можа да види моите деца. И затова и ходенията в Троян вече са много редки!"

Петя е била дълго чакано дете. Майка й я ражда, когато е на 27 г. Темата за репродуктивното здраве е особено близка на водещата на COOLt и тя работи по различни проекти, свързани с нея.

От майка си Петя приема съвет, в който избира да се вслушва всеки ден - навън може да е силна и шумна, но вкъщи е тиха и добра. Няма нужда да е мъжът у дома, така или иначе има до себе си мъж, на когото може да разчита от това да й напише най-красивите поетични думи до това да вземе децата, ако тя закъснява заради снимките на подкаст, например.

"Все пак работя! Мога да се погледна в огледалото и да разкажа на моите деца за работата си. А вкъщи да оставя Илиян да се справя, защото той каквото захване да прави - се справя брилянтно!"

Петя Дикова винаги е била момичето на бързите обороти, на светлините, които не гаснат. Но истинското ѝ майсторство днес е и в едно много по-тихо и сложно изкуство: изкуството на бавното живеене. Учи се на това в село Рударци, близо до София. Там времето й не се измерва в минути до ефир, а в страници от детска приказка.

"Мислех, че има непростими неща, сега смятам, че няма. Мога да простя всичко. Работя върху това да не съм позьорка, да не се превземам. Разбира се, че давам втори шанс, но си имам една любима поговорка - "Давай втори шанс, но не и трети - ти си великодушен, но не и глупак!"

