Ивайло Христов призна за Ламбо

Стефан Данаилов преобръща живота на Ивайло Христов. Легендата го тласка към неочакван път – преподаването в НАТФИЗ.

"Стефан Данаилов промени живота ми! Той ме убеди да започна да преподавам в НАТФИЗ. Той беше главният виновник, но не съжалявам. Това беше едно друго преживяване", признава актьорът в ефира на "Събуди се".

Христов допълва, че много се е притеснявал да застане пред младите и в началото се е дърпал.

"Не че нямах опит, но това беше сериозно морално задължение. За да преподаваш в Академията актьорско майсторство, трябва да познаваш хората задълбочено", обяснява професорът.

Ивайло Христов не спира да работи - преподава, снима и режисира. Днес има идея за нов филм и мечтае да успее да го направи. Актьорът планира и да посети държави, в които досега не е бил, тъй като споделя, че пътуването му е страст и много обича да обикаля света.

"Мечтая студентите ми да намерят истинска реализация. Това е най-сериозната ми мечта", завършва Христов интервюто с Деси Банова.

