Сашо Кадиев и Ивелина обявиха най-вълнуващата новина

Преди дни Сашо Кадиев и любимата му Ивелина обявиха, че очакват първото си дете. Сега щастливата двойка разкри и пола на бебето.

Щастливото семейство публикува трогателно видео в Инстаграм, в което се вижда как роднини и близки са се събрали, очаквайки най-вълнуваща новина. В градината, сред безкрайна красота, специална торта, розови и сини балони, атмосфера изпълнена с любов и нетърпение, близките се разделиха на два отбора - едните бяха убедени, че ще е момиченце, а другите, че ще бъде момче.

Александър Кадиев и Ивелина бяха повече от развълнувани, с широки усмивки и погледи пълни с нетърпение, обич и радост. Катето Евро също не успя да скрие силните си емоции, които доведоха до сълзи от щастие, в момента, в който спукаха балона и всичко се разкри. Навсякъде стана синьо - семейството очаква момченце! Всички се разчувстваха изключително много, а Сашо Кадиев бе на седмото небе от щастие.

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