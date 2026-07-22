Скандалът с „Одисея“ трещи. Мъск обяви война на Нолан

След месеци нападки срещу филма „Одисея“, днес най-богатият човек на планетата Илон Мъск обяви война на режисьора Кристофър Нолан.

Милиардерът заяви, че видеогенераторът, базиран на изкуствен интелект Group Imagine от компанията xAI, ще създаде пълнометражен филм, базиран на стихотворението на Омир "Одисея". Той трябва да бъде пуснат преди края на тази година, написа Мъск в социалната мрежа X.

Хвърлената ръкавица идва дни след като Нолан пусна по кината своя нов епос „Одисея“. Премиерата бе на 17 юли 2026 г., а лентата с пълна сила се върти в кината у нас.

Според Мъск създаденият AI филм ще исторически точен и възможно най-последователен с художествения план на гръцкия автор.

За разлика от сегашната версия, новият филм ще бъде исторически точен и верен на изкуството на Омир", пише Мъск.

Той допълни също, че е готов да даде 100 милиона долара на Мел Гибсън, за да заснеме игрална версия, в която актьорите да говорят изцяло на старогръцки език.

Преди седмици Мъск разкритикува трейлъра на "Одисея" на Кристофър Нолан, като нарече режисьора червей, който се гърчи, за да получи "Оскар".

Снимка: БГНЕС

После упрекна Нолан, че е осквернил Омир заради модерни „woke“ политики и се възмути на избора на тъмнокожата Лупита Нионг'о за ролята на Елена от Троя.