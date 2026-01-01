Чутовно! Мъск счупил компютъра на данъчните в САЩ

Най-богатият човек в света разказа днес една история, която трудно може да каже дали е истина.

Основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск реши да започне новата година с пост в социалната мрежа Х, в която написа как веднъж платил толкова големи данъци, че компютърът на данъчната служба на САЩ не издържал и се повредил.

"Веднъж платих толкова много данъци, че компютърът на IRS се счупи (наистина). Имаше твърде много нули в платените данъци" каза Мъск.

Според него, на данъчната служба в тази ситуация й се наложило да обнови софтуера.

Списание Forbes съобщи преди дни, че Мъск стана първият човек в историята с състояние над 700 милиарда долара. Интересно е колко данъци ще плати сега и дали ще издържи софтуера на администрацията на Тръмп.

