Мъск с шокиращ призив към младите лекари

Най-богатият човек на света – милиардерът Илон Мъск стъписа хирурзите.
Той заяви, че младите хора не е нужно да се стремят да получават медицинско образование в областта на хирургията.
Мъск твърди, че хуманоидният робот – Optimus, на Tesla, ще бъде по-добър от най-добрите човешки хирурзи само след 3 години.
Илон Мъск направи шокиращото изявление в специална програма, в която бе поканен да участва.
Той каза: "Да станеш добър лекар отнема много време и информацията постоянно се променя. Трудно е да се следи това".
След това посъветва младите хора да се обърнат към технологиите, вместо да учат медицина.
За хуманоидния робот на Tesla той каза, че ще остави след себе си и най-добрите хирурзи в света след 3 години.
Думите на Мъск предизвикаха мощна дискусия в социалните мрежи по света.
Много експерти се включиха, за да се съгласят, че са постигнати значителни постижения в роботизираната хирургия, но такива "краткосрочни и точни" прогнози за време не са подкрепени с никакви клинични доказателства.
Мъск твърди още, че "броят на висококвалифицираните хирурзи в света е твърде ограничен" и затова роботите трябва бързо да удвоят достъпа до медицински услуги.
