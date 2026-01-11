Мъск с шокиращ призив към младите лекари

Най-богатият човек на света – милиардерът Илон Мъск стъписа хирурзите.

Той заяви, че младите хора не е нужно да се стремят да получават медицинско образование в областта на хирургията.

Мъск твърди, че хуманоидният робот – Optimus, на Tesla, ще бъде по-добър от най-добрите човешки хирурзи само след 3 години.

Илон Мъск направи шокиращото изявление в специална програма, в която бе поканен да участва.

Той каза: "Да станеш добър лекар отнема много време и информацията постоянно се променя. Трудно е да се следи това".

След това посъветва младите хора да се обърнат към технологиите, вместо да учат медицина.

За хуманоидния робот на Tesla той каза, че ще остави след себе си и най-добрите хирурзи в света след 3 години.

Думите на Мъск предизвикаха мощна дискусия в социалните мрежи по света.

Много експерти се включиха, за да се съгласят, че са постигнати значителни постижения в роботизираната хирургия, но такива "краткосрочни и точни" прогнози за време не са подкрепени с никакви клинични доказателства.

Мъск твърди още, че "броят на висококвалифицираните хирурзи в света е твърде ограничен" и затова роботите трябва бързо да удвоят достъпа до медицински услуги.

