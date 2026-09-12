Лондонски хирурзи направиха първата в света AI-асистирана мозъчна операция
Технологията предупреждаваше екипа при всеки риск от засягане на зрителния нерв.
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Технологията предупреждаваше екипа при всеки риск от засягане на зрителния нерв.
Стъписа хирурзите
Седемте пациенти бяха спасени пред очите на лекари от водещи сърдечно-съдови центрове в България
Оперираното малко момиче е добре след операцията и се възстановява
Утрешните хирурзи могат да се освободят от тази работа и да я поверят на роботи
Хирурзите успяха да ги извадят
В хода на досъдебното производство били констатирани неистински документи в пациентското досие на починалото 16-годишно момиче
Екип от съдови и кардиохирурзи 7 часа се бори за живота на пациент с руптурирала гръдно-коремна аневризма на аортата в Сърдечно-съдовия център
Успешна реплантация на палец на ръката на 17г. момче, пострадало при битов инцидент извърши екипът на доц. д-р Маргарита Кътева, ортопед- травматолози...
Международен екип от учени, ръководен от италианския неврохирург Серджо Канаверо, приключи предварителните изпитания и е готов за присаждане на глава...
"Деня на спасението" почита героите, загинали, за да живеят други Само преди няколко дни името Григор Кумитски преброди България и стигна до последни...
47-годишна родилка на заченати инвитро близнаци е била спасена след като е получила инсулт след раждането. Лекари от Неврохирургията към Университетск...
Частна клиника в богата държава избира с кастинг доктори и сестри Нова частна клиника за пластична хирургия в Кувейт си търси персонал от България. Ч...
Монтана. Китайци искат да отворят мол в Монтана, съобщиха от общината в града. Те са проявили интерес към недовършения хирургически блок, който в моме...
Кърджали. Кърджалийски хирурзи спасиха 3-годишно дете. Спешната операция е извършена на 11 май в МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски". Момченцето е пострадало...