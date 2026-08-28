Лондонски хирурзи направиха първата в света AI-асистирана мозъчна операция

За пръв път в света екип от неврохирурзи в Лондон успешно отстрани мозъчен тумор с помощта на изкуствен интелект, спасявайки зрението на 48-годишен мъж, съобщиха здравните власти, цитирани от The Guardian. Операцията се случи още през май в Националната болница по неврология и неврохирургия, част от университетската болница NHNN, част от университетската болница UCLH в Лондон. Детайлите бяха пазени в тайна почти три месеца, докато пациентът Рийс Хибърт минаваше през възстановителния период. По време на самата операция хирурзите запазиха пълен контрол над действията си, системата с изкуствен интелект анализираше видеопотока на живо от камерите по време на интервенцията. Задачата му беше да отграничи нерви и кръвоносни съдове от тъканта на 11-милиметровия тумор, разположен на хипофизната жлеза на пациента. Именно способността на системата да разпознава микроскопична анатомия, образувана в мозъка чрез цветово кодиране на критичните структури, помогнала с гарантиране на безопасността на процедурата. До този момент технологията беше тествана единствено в изследователска среда, правеики случаят с Хибърт първият, при който тя реално участва в операция върху човек. Д-р София Бано, доцент по роботика и изкуствен интелект в UCL и технически ръководител на проекта, обясни принципа зад системата.

„Благодарение на обучението си с стотици хирургически видеоклипове, системата е анализирала широк спектър от казуси, които един хирург би натрупал като опит едва след десетилетия практика.“

„Тя е създадена да помага при разпознаването на критична анатомия, хирургически инструменти и взаимодействия с тъканите в реално време, подпомагайки специалистите по време на изключително деликатни процедури.“

Диагнозата на Хибърт бе поставена през 2024 г. Първоначално лекарите избраха да не се намесват хирургически. Състоянието му обаче се влоши, доведе до хормонален дисбаланс и започна да заплашва зрението му. Без интервенция рискът от пълна слепота бе реален.

„Когато се събудих, виждах ясно всичко в стаята“, разказа самият Хибърт. Само седмица след операцията той вече ходеше самостоятелно, без нужда от очила или бастун.

„Чувствам се, сякаш имам 360-градусова панорамна гледка към всичко около мен“.