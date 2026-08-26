Трима души от наше село са заразени с антракс

Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните и ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Атраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни.

"При пашуване на животните забелязал промяна в общото здравословно състояние на това животно и е решил да заколи животното, след което е извикал за съдействие един негов познат. Лицата, които са контактни, са идентифицирани. При разговор с хората, които имат клинична изява, клинична форма, отричат да са консумирали такова месо. Собственикът отрича да го е подарявал, търгувал и разпространявал. Животните, които се отглеждат в този говедовъден обект, са с предназначение за месо. Там не се добива сурово краве мляко", коментира пред БНТ д-р Тихомира Въцова, директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Ловеч.



