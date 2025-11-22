Новата болест на младите. Професор бие аларма

Голям проблем, свързан със здравето на младите хора у нас, извади на бял свят именит наш лекар. Проф. Любомир Хараланов, ръководител на Клиниката по нервни болести в Националната кардиологична болница, би аларма, че нова болест дебне дигиталното поколение у нас.

„IT поколението“ – новите пациенти в неврологията

Според проф. Хараланов в последните години ясно се очертава нова група пациенти – младите IT специалисти.

„Работят дълги часове над компютър, в неправилни пози, под постоянен стрес. Резултатът – замайвания, шийни проблеми, понякога истински световъртеж“, обяснява той.

Професорът обръща внимание и на нуждата да се различава общото замайване от вестибуларните нарушения – чрез тестове като този на Унтенбергер, въведен в България от баща му.

Здравната система

„На хартия звучи добре – 1860 евро за специализант и 1550 евро за медицинска сестра. В реалността обаче картината е друга“, казва проф. Хараланов.

В неговата болница специализантите получават близо 2000 лева – максимумът по препоръка на министерството. Но проблемът според него е огромен недостиг на медицински сестри и продължаващо недофинансиране.

Относно увеличението на бюджета за здраве с 5,5 милиарда той е категоричен: „Тези пари няма да решат проблема със заплатите. Просто няма как да стигнат до тях“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com