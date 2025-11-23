Новата болест на младите. Професор бие аларма
Голям капан за IT поколението
Голям капан за IT поколението
Сред тях са деменция и астма
Ракът на белия дроб може да бъде диагностициран в ранен стадий с точност над 90 процента
Менингококовата инфекция се събуди
Прахът от Сахара може да бъде опасен, особено за малки деца, възрастни хора и такива със съпътстващи...
Следвайки тези бабини рецепти, можем да се борим естествено с упоритата кашлица
Намаляването на стреса трябва да бъде определящо
Рязката смяна на температурите особено влияе на разпространението на инфекции