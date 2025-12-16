Изненадващ ход на ЕЦБ за българския лев

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. българският лев окончателно ще престане да бъде официалната валута на страната. Това ще има и ясен технически знак на европейско ниво – левът ще бъде изваден от списъка на Европейската централна банка с референтните обменни курсове на еврото спрямо другите валути, съобщиха от ЕЦБ.

От централната банка уточняват, че след въвеждането на еврото българският лев повече няма да фигурира сред валутите, за които ЕЦБ публикува ежедневни референтни курсове. На практика това означава край на участието на лева в общата валутна статистика на еврозоната и пълно преминаване към единната европейска валута.

Официалният курс на конвертиране на лева към еврото ще бъде обявен отделно и ще бъде публикуван с по-висока прецизност – до пет знака след десетичната запетая. Това го отличава от стандартните референтни валутни курсове на ЕЦБ, които обикновено се публикуват с точност до четири знака. Така ще се гарантира максимална яснота и точност при преминаването от националната валута към еврото.

Допълнителни подробности за присъединяването на България към еврозоната, както и за официалния фиксиран курс, са публикувани в прессъобщението на Европейската централна банка „България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г.“, разпространено на 8 юли 2025 г. Документът очертава рамката на последните стъпки преди историческата смяна на валутата и окончателното сбогуване с лева.

