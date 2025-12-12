Гъркът Кириакос Пиеракакис е новият председател на Еврогрупата

Държавите от еврозоната обявиха вчера, че избират гръцкия министър на икономиката и финансите Кириакос Пиеракакис за нов председател на Еврогрупата. Той поема поста след оставката на Паскал Донахю и официално ще встъпи в длъжност от утре, като мандатът му е за срок от две години и половина.

Първото заседание под негово ръководство е насрочено за 19 януари догодина, гласи съобщението.

Кириакос Пиеракакис е едно от най-видимите лица на гръцките модернизации през последните години. Преди да стане министър на икономиката и финансите, той оглавяваше Министерството на дигиталното управление в правителството на Кириакос Мицотакис, където реализира мащабни реформи за електронни услуги, цифрова идентификация и модернизиране на държавната администрация.

Неговата работа превърна платформата gov.gr в централен инструмент на гръцкото управление и донесе на страната международни отличия за дигитален напредък.

Пиеракакис е обучаван в Харвард и MIT, а експертността му в технологичните и финансовите политики често се посочва като основен аргумент за избора му на европейско ниво.

