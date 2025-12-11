Тежък удар за Румъния. Кой бие алармата

Финансовата стабилност на Румъния остава под сериозен риск, алармира последният доклад на Националната банка на страната. Вътрешните дисбаланси, включително големите бюджетни дефицити, заедно с нестабилния глобален икономически климат, оказват значително влияние върху икономиката.

Икономическата активност през 2025 г. показва забавяне – 0,3% растеж през второто тримесечие и 1,6% през третото, което е под нивата от предходната година. Ограниченията се дължат на мерки за фискална консолидация, които включват бюджетни съкращения и корекции, въздействащи върху потреблението и инвестициите. Бюджетният дефицит остава най-големият вътрешен риск, като миналогодишното му ниво от 9,3% от БВП надвишава целта, а до края на 2025 г. се очаква той да бъде около 8,4%. Паралелно с това държавният дълг се увеличава до 57,2% от БВП, създавайки допълнителни предизвикателства за доверие сред инвеститорите.

Докладът подчертава и проблемите с усвояването на европейски средства. От планираните над 28 милиарда евро чрез Националния план за възстановяване и устойчивост до ноември 2025 г. са усвоени по-малко от 40%, а ЕК намали общото разпределение до 21,41 милиарда евро. Неспособността да се използват тези ресурси ограничава финансирането на стратегически проекти в инфраструктура, енергетика и цифровизация.

Корпоративният сектор също показва признаци на напрежение – рентабилността пада с 4,5%, като особено уязвими са селското стопанство, недвижимите имоти и комуналните услуги. Много предприятия работят на загуба и натрупват просрочени задължения, което принуждава правителството да въведе законови изисквания за минимален капитал и санкции за неактивни фирми.

На фона на финансовите предизвикателства, киберрисковете нарастват. Компютърните измами се увеличават с 40%, а атаките със зловредни програми с почти 300%. Банковите институции се справят с тези заплахи, но високата активност на киберпрестъпници остава сериозна опасност. Внедряването на изкуствен интелект в финансовия сектор предлага нови възможности, но също така крие рискове, ако алгоритмите бъдат манипулирани или данните компрометирани, съобщи БТА

