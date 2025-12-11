Технологичен гигант се срива, инвеститори стоят нащрек

Технологичният сектор се сблъска с нови трусове, след като акциите на „Оракъл“ се сринаха с 13 процента, което предизвика разпродажби и сред други компании, инвестиращи в изкуствен интелект. Огромните капиталови разходи на компанията и повишените прогнози за бъдещи разходи разпалиха притеснения за възвръщаемостта на инвестициите в ИИ, въпреки че технологията продължава да се разглежда като стратегически приоритет.

Финансовите показатели на „Оракъл“ за облачни услуги не оправдаха очакванията на пазара, а разходите по партньорството с „ОупънЕйАй“ допълнително засилиха притесненията сред инвеститорите. Стратегията за ускорено внедряване на ИИ доведе до увеличение на дълга на компанията до около 100 милиарда долара, а кредитните деривати поскъпнаха до най-високите нива от пет години насам.

Ефектът върху технологичния пазар беше видим – акции на водещи компании като „Енвидиа“, „AMD“, „Майкрон“, „Броудком“ и „Арм Холдингс“ също поевтиняха, като технологичният индекс Nasdaq достигна едноседмично дъно. Анализаторите предупреждават за опасността от балон около инвестициите в ИИ, сравним с дот-ком периода от 90-те.

Основателят на „Оракъл“ Лари Елисън може да понесе лични загуби от над 30 милиарда долара, ако спадът се задържи, като пазарната капитализация на компанията би могла да се свие с над 90 милиарда. Въпреки това, някои експерти подчертават, че високите разходи са неизбежни, за да се посрещне растящото търсене на ИИ решения, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com