НАП предупреди! Кои пари отиват за проверка

Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава и обменните бюра да събират данни за клиентите при сделки над 5000 евро, предаде 24 часа.

Според становище на Националната агенция за приходите (НАП), проверки се извършват и при съмнения за „раздробяване“ на суми – множество по-малки операции с цел избягване на прага за идентификация.

На практика обаче този контрол е труден за прилагане, тъй като за по-малки суми често не се изисква дори лична карта.

