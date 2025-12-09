Александър Йорданов: Митингите на ДПС по-европейски от пепейските

Митингите на ДПС са по-европейски от пепейските. Това заяви бившият председател на НС Александър Йорданов, дългогодишен посланик и евродепутат на България, в специален свой пост, след като ДПС вдигна яцла България на митинги Не на омразата.

Ето целия пост на Александър Йорданов:

РЕАКЦИЯ: ТОВА ВИДЯХ

Това, което прави впечатление на митингите на ДПС в цялата страна е, че на тях знамената на Европейския съюз са много повече от тези, които видях на 1 декември в София при протестите на опозицията. Това е повод за размисъл. Ами ако скритата цел на опозиционните протести е да се обслужи политиката на Кремъл за дестабилизация на Европейския съюз? Впрочем бяхме свидетели на тази дестабилизация в периода 2021-2024 г., когато реално управляваха прокремълският ни президент и неговите любимци от ПП-ДБ.

Затова и много навременни са митингите на ДПС "Не на омразата!" Те са проевропейски. Съмнявам се, че утрешният протест на опозицията в София ще има същото достойнство. Но нека да видим. Приятна вечер.

