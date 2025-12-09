България се вдигна: НЕ на омразата! ВИДЕО и снимки от площадите

България се вдигна и каза НЕ на омразата. Стотици хиляди българи излязоха по площадите на 24 града у нас, за да защитят сигурността, стабилността и държавността в страната. Митингите са организирани от ДПС. Химнът на България бе изпят във всяко кътче на страната. Най-българските песни – „Моя страна, моя България“, "За теб, Българийо!", „Една българска роза“, „Притури се планината“ звучаха от Белица до Търговище.
Искаме нашият глас да бъде чут, да има работещи общини, надежда и вяра в утрешния ден, скандираха хората из цяла България. Жълтите павета не са България, извикаха площадите.
Площадът в Кърджали:
Площадът в Стара Загора: Само обединени и заедно в мир и разбирателство можем да продължим напред!
Площадът в Търговище:
Площадът в Шумен:
Площадът в Добрич:
Площадът в Хасково:
Площадът в Ямбол:
Площадът във Ветово, област Русе:
Площадът в Смолян:
Площадът във Видин:
Площадът в Провадия, област Варна:
Площадът в Руен, област Бургас:
Площадът в Сърница, област Пазарджик:
