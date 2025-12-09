Радослав Ревански: Ударът по Пеевски е удар по 500 000 българи

Ударът по Делян Пеевски е удар по 500 000 българи. Това заяви зам.-председателят на ДПС и кмет на Белица Радослав Ревански на грандиозен митинг в столицата на заедността. Десетки хиляди хора от цялата област Благоевград се събраха в малкото градче между три планини, за да кажат НЕ на омразата и ДА на стабилна и силна България.

Искаме мир и светлина, започна Ревански. Искаме редовно правителство, искаме да имаме бюджет, защото как се живее без бюджет – семеен, общински, държавен, каза кметът на Белица.

Подкрепяме работещо правителство. ДПС не участва в управлението, но го подкрепя, защото само така ще има пари за хората. Това правителство събра над 9 милиарда повече и тези пари са за хората, категоричен бе Ревански. Ради, Ради – мощно скандираше площадът.

Да плашиш ДПС с избори е най-голямата глупост. Защото ние имаме 500 000 гласа, но знаем, че държавата е най-важната. И затова отговаряме на камъните с цветя, на омразата – с любов, заяви Радослав Ревански.

Два пъти избрахме президента Радев. Съжаляваме и ще си поправим грешката, каза кметът на Белица.

Не приемаме разделението софиянци и селяни. Искаме всички да работим заедно, за да станем европейски граждани. Представяте ли си какво ще се случи, когато еврото влезе, а нямаме нито бюджет, нито правителство? Кой ще спре олигарсите на Радев и ПП, попита кметът на Белица. Той предаде специални поздрави от лидера на ДПС Делян Пеевски и разказа, че всеки ден е при него в София и вижда как за минути решава проблемите на общини и хора. Затова оттук да му дадем нашата подкрепа, призова Ревански. А площадът отговори с мощни викове "Пеевски".

Когато има мир, има хаир, заключи кметът на Белица.

