Митингите на ДПС започнаха от Белица – столицата на заедността /ВИДЕО/

НЕ на омразата казват в този час стотици хиляди българи. Те напълниха площадите на 24 града в България, като се включиха в митингите, организирани от ДПС в подкрепа на стабилността и сигурността.

Първите кадри от митингите дойдоха от Белица, която се напълни с десетки хиляди души от цялата Благоевградска област. Добре дошли в столицата на заедността, каза кметът Радослав Ревански. Държавата иска да има спокойствие, милиони българи искат мир и развитие, а правителството – да работи, каза Ревански. И допълни: Поздравяваме кабинета, че коригира бюджета.

Ще бъде крайно безотговорно на 1 януари държавата да няма правителство и контролни органи, предупреди още Ревански.

Площадът бе озвучен от "Аз знам, Българийо!" на Веселин Маринов, като хората пееха с пълно гърло.

