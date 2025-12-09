Площадът в Кърджали препълнен, десетки хиляди пеят "Моя страна, моя България"

Площадът в Кърджали е препълнен. Сърцето на Родопите тупти с друг ритъм…Десетки хиляди жители и хора от областта със знамена и плакати се стекоха в центъра на Кърджали, за да кажат НЕ на омразата и да поискат стабилност и сигурност. Множеството пя "Моя страна, моя България". Митингът в столицата на толерантността се очаква да бъде най-големият от 24-те демонстрации, които ДПС прави в този час в 24 града в страната.

Мнозинството в Кърджали посрещна с развети знамена, начело с огромен български трикольор, кмета на града и заместник–председател на ДПС-Ново начало Ерол Мюмюн. Той е придружаван от народния представител Елван Гюркаш.

Заедно с тях са кметовете на седемте общини: на Ардино – Иззет Шабан, на Момчилград - Илкнур Кязим, на Джебел - Неджми Али, на Кирково – Шинаси Сюлейман, на Крумовград – Себихан Мехмед, на Черноочене – Айджан Ахмед, и областният председател на ДПС-Ново начало Рушен Фейзула.

Ние не сме хора на омразата, ние не сме хора на разделението, не ритаме врати, не обиждаме на етноси, заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. Ние сме за мирна и силна България, каза още той. И предаде специален поздрав от лидера на ДПС Делян Пеевски за сърцето и душата на ДПС - Кърджали.

