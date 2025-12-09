Стара Загора каза "НЕ" на омразата и "ДА" на сигурността и стабилността!

Стотици хиляди българи излязоха в редица градове на митинги в подкрепа на стабилността, организирани от ДПС-Ново начало. Те са под наслов "Не на омразата". Над 5000 хиляди души се събраха на централния площад в Стара Загора, за да заявят гражданската си позиция, че хората не трябва да бъдат противопоставяни едни на други и е крайно време да се каже: ”НЕ" на омразата и “ДА” на сигурността и стабилността!”

Хората ясно заявяват, че не искат разруха, а градивност! Сред тях са: областният председател на ДПС д-р Тунджай Йозтюрк, кметове на общини и населени места, общински съветници, членове и симпатизанти на “ДПС - Ново начало”.

От импровизираната трибуна пред сградата на Община Стара Загора се чуха призиви като “НЕ” на омразата!” и “НЕ” на разделението! Също от там на хилядите, събрали се в центъра, бе припомнено, че до преди четири години в България се строеше, ремонтираха се църкви и джамии, паркове, след което последва безвремие, определено като “на ръчна спирачка”.

Дойде на власт Румен Радев чрез служебните си правителства и Кирил Петков с Асен Василев. Същият този Кирил Петков, който бе признат за нарушител на Конституцията. Подсъдимият Кирил Петков, който с фалшифициран документ дойде на власт”, бе заявено от трибуната.

Енергията на площада в Стара Загора е огромна и неизчерпаема! Чуха се възгласи: “Ние ще говорим и няма да обиждаме! Ние няма да говорим с езика на омразата!”

Тази вечер Стара Загора казва:

ДА на заедността и стабилността!

ДА на развитието и реалните резултати!

НЕ на уличните преврати!

НЕ на насилието и омразата!

НЕ на манипулациите!

НЕ на хаоса!

