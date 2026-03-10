Голяма драма с Геро! Намеси се полицията

Герасим Георгиев-Геро е преживял неприятен инцидент на летището в Мюнхен преди време.

Актьорът бил изведен от въоръжени служители на реда пред очите на десетки пътници, докато се готвел да отпътува за турне в САЩ със свои колеги.

До показното задържане се стигнало, след като по уредбата няколко пъти било обявено името му: „Herr Gerasim Georgiev...“. Геро чул съобщенията, но решил, че става дума за грешка и не излязъл от опашката за чекиране.

Когато най-накрая подал личната си карта на служителката на гишето, тя веднага подала знак на полицай с автомат на рамо. Малко по-късно към тях се присъединил и втори въоръжен служител. Двамата хванали актьора и го извели настрани, за да изяснят ситуацията.

„Абе, за малко да изгорим!“, коментирал по-късно с чувство за хумор самият актьор.

След проверката Герасим Георгиев-Геро успял да се качи на самолета за САЩ, където вече го чакали останалите пътници, сред които и неговият колега Малин Кръстев.

Когато Геро най-накрая се появил в самолета, той преминал по пътеката между седалките под подозрителните погледи на пътниците, които малко по-рано били свидетели на задържането му. Единственият, който не знаел какво се е случило, бил Малин Кръстев. Щом го видял, той се провикнал: „Хайде, бе! Къде ходиш?!“

