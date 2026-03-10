Крисия признава за Никола Цолов

Тази събота (14 март) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува вече порасналата звезда на българската музикална сцена – Крисия. Певицата ще разкаже историята на запознанството си със състезателя във Формула 2 Никола Цолов, когото тя нарича „Слънцето на живота“. Зрителите ще разберат как се поддържа любовна връзка от разстояние и смята ли звездната двойка да заживее заедно.

Крисия ще разкрие пред водещата Александра Сърчаджиева какво е още на 9-годишна възраст да станеш популярен и какво се е налагало да прави, за да пести пари. Ще научим как още като дете певицата се е научила да готви и да се справя сама с битовите проблеми. Крисия ще се върне и в момента, в който губи баща си, и ще разкаже за трудностите, с които се сблъсква, когато решава сама да бъде продуцент на собствената си кариера.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com