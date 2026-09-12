Крисия обяви тежкото решение след Никола Цолов
Тотална промяна в живота на певицата
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Тотална промяна в живота на певицата
Класическата ситуация отново е налице
Как се справя разочарованата девойка
Очевидно трябва да си научи уроците
Раздялата им е доста неочаквана
Ако нашето момче скочи и във Формула 1
Двамата се засекли съвсем случайно в бар в София
Младата певица разкри най-тежкия си момент
Двамата са заедно от пет месеца
Певицата гостува на Алекс Сърчаджиева
Колко тежки уроци от живота е получила
Шеф готвачът Кирил Митов спечели Крум Савов и Крисия с кулинарни чудеса
Българският лъв изловен на снимка
Изненада последователите си в социалните мрежи
Признанието на певицата за изминалите години
Разбра се заради празника на влюбените
Каква е причината
Той си отиде преди година
Твърди се, че певицата е кръщелница на разстреляната бивша барета
Какво се случва с 19-годишното момиче?