Тв звезди опитват в Пловдив вкуса на Венеция

Познавачи на изтънченото гурме поднесоха в Пловдив специални поздравления на шеф готвача Кирил Митов. Крум Савов и очарователната му съпруга Мая, топ тандем от телевизия 7/8, познати с високия си професионализъм и силно екранно присъствие, талантливата Крисия, Марио Тодоров от „Биг брадър“ и компания бяха сред първите, които дегустираха новото меню на маестрото в Royal by Cipriani, базирано на автентични български продукти в комбинация с техники на световния символ в гастрономията, роден във Венеция преди повече от 90 години. Октоподът с еленски бут, лютеницата с трюфели, севичето от лаврак, авторски десерти — всяко ястие като естетика и провокация, беше аплодирано от феровете на модерната кухня, в която се сливат италианската елегантност и нашенската традиция. Както се знае, семейство Чиприани създава някои от най-иконичните кулинарни открития: карпачото и коктейла Белини, превръщайки името си в еталон за долче вита.

Шеф готвачът Кирил Митов, който притежава дипломи от Европа и Азия, е познат в своята гилдия и сред почитателите си като експерт в молекулярната гастрономия и файн дайнинга.“Важното е да имаш свободата в създаването на вкусове, които не просто се помнят, а разказват истории и се превръщат в изкуство.“, коментира маестрото на Royal by Cipriani.

