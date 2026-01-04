Умря най-известният слон в света. Символът на Африка

Най-известният слон в света - от Кения, Крейг, с прякор "супер бивна", почина на 54-годишна възраст.

Той е символ на дивата природа на Африка, пише The Sun.

"Крейг току-що навърши 54 години. Живя дълъг живот и, без съмнение, стана баща на много слонове", казват в Национален парк Амбосели, където е живял слонът.

Крейг става световно известен заради възрастта и огромния си размер, като теглото на бивните му достига 90 кг.

През 2021 г. слонът стана рекламно лице на популярната кенийска къмпинг марка Tusker, а след това излезе на кориците на много пътеводители за Африка.

Според говорител на Кенийската служба за дивата природа, Крейг бил с много спокоен нрав и с удоволствие търпеливо изчаквал всички желаещи да го снимат или заснемат.

"Днес са останали много малко такива слонове, което го прави вече символ на природното наследство на Африка", написаха от Службата за дивата природа.

