Енотите превзеха Германия: какво стои зад легендата за „любимците“ на Гьоринг
Адаптивни са и се катерят, където си искат
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Адаптивни са и се катерят, където си искат
:естните жители отдавна знаят за нея и я наричат Ликвели
Обичаше да е сниман
Родопите са най-новият член на семейството на Rewilding Europe, паневропейска инициатива за възвръщането на дивата природа на стария континент. Районъ...
Кърджали. Вече година в Източните Родопи живеят зубри, най-голямото тревопасно животно в Европа. Адаптацията им в този красив и богат на биоразнообраз...
Зоопарк Вилхелма от Щутгарт дари 3 нови белоглави лешояда за дивата природа у нас, за да станат част от завръщането на лешоядите в България, съобщи Ел...
Кърджали. Пет зубри, един от застрашените големи видове тревопасни, бяха докарани днес в дивечовъдния участък „Студен кладенец" в Източните Родопи. То...