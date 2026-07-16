Откриха нов вид маймуна с яркооранжеви устни в горите на Конго

Необичайна маймуна с черна козина и ярки розово-оранжеви устни, която обитава горите на Демократична република Конго, официално беше призната за нов вид от науката. Откритието е сред най-значимите в африканската приматология, тъй като през последните 75 години на континента са описани едва пет нови вида маймуни.

Животното, което получава научното име Colobus congoensis, е забелязано високо в короните на гъстите тропически гори в националния парк Ломами в централната източна част на Демократична република Конго.

Първите наблюдения на загадъчната маймуна са още от 2008 г., когато природозащитници успяват да направят само една неясна снимка. Едва десет години по-късно следва нова среща с животното, което дава началото на мащабна международна експедиция.

Години търсене и генетични анализи

Екип учени от Демократична република Конго, САЩ и Германия използва комбинация от аудиозаписи, професионална фотография и подробни генетични анализи, за да установи, че става дума за напълно непознат досега вид.

Резултатите са публикувани в престижното научно списание PLoS One.

Един от водещите участници в проучването – докторантът от Атлантическия университет във Флорида Джуниър Амбоко – признава пред BBC, че преживяването е било незабравимо.

„Невероятно е да погледнеш в очите на животно, за което почти никой по света не знае, че съществува“, казва той.

Местните хора отдавна я познават

Макар науката едва сега да признава маймуната като отделен вид, местните жители отдавна знаят за нея и я наричат Ликвели.

„Да откриеш нов вид“ в науката не означава, че никой не го е виждал преди. Това означава официално да бъде доказано чрез генетични изследвания, че животното представлява самостоятелен еволюционен вид.

Въпреки това срещите с него са изключително редки.

По време на проучването учените разговарят с жители на 52 села около местообитанието на маймуните. Само хора от осем от тях казват, че някога са виждали животното.

Според Амбоко видът е много плашлив и прекарва почти целия си живот високо в дърветата.

Маймуни без палци

Новият вид принадлежи към групата на колобусите – африкански маймуни, известни с една необичайна особеност.

„Те нямат палци“, обяснява проф. Кейт Детуайлър от Атлантическия университет във Флорида.

Колобусите се хранят предимно с листа и играят изключително важна роля за екосистемата, тъй като подпомагат разпространението на семената и естественото възстановяване на горите.

Учените смятат, че ярките розово-оранжеви устни и характерните лицеви окраски вероятно служат като визуален сигнал между животните – за разпознаване или привличане на партньор.

Освен с външния си вид маймуните впечатляват и с характерен силен рев.

„Често ги чуваме, но почти никога не ги виждаме“, разказва Амбоко.

Вид под заплаха

Според учените Colobus congoensis има много ограничено разпространение и обитава само определени участъци от гората, където намира необходимата храна и подходящи условия за живот.

Допълнителен проблем е, че животните често стават жертва на лов за месо.

Затова изследователите се надяват, че след официалното признаване на вида той ще получи законова защита и ще бъдат предприети мерки за опазването му.

Работата на учените далеч не приключва. Предстоят нови експедиции, които трябва да установят колко екземпляра са останали в природата, какво е поведението им и доколко застрашен е един от най-тайнствените новооткрити примати на планетата.