Много хитър и лесен трик увеличава реколтата от домати

Лекото потупване и разклащане на доматените растения може да подобри опрашването и да увеличи броя на завързалите плодове. Методът помага на прашеца да се освободи от цветовете и е особено полезен при домати в оранжерии, на закрити тераси или в други защитени от вятъра места.

Процедурата отнема само няколко секунди и не изисква специални инструменти. Тя обаче не гарантира реколта и не може да преодолее проблемите, причинени от екстремна жега, нередовно поливане или недостиг на хранителни вещества.

Доматите са самоопрашващи се, но прашецът трябва да бъде разтърсен и освободен във вътрешността на цвета. В природата това се случва чрез вятъра и вибрациите, създавани от земните пчели. Именно затова лекото разклащане на растението може да имитира естествения процес и да помогне при слаб въздушен поток.

Вибрацията освобождава прашеца

Цветовете на доматите съдържат едновременно мъжки и женски части, но само наличието на прашец не е достатъчно. Необходима е вибрация, за да се освободи той от прашниците и да достигне до мястото на оплождането.

Земните пчели извършват така нареченото вибрационно опрашване, като разтърсват цвета със своите летателни мускули. Градинарят може да постигне подобен, макар и по-слаб ефект, чрез внимателно разклащане на стъблото, подпорния кол или отделните цветни китки.

Как се прилага методът

Главното стъбло се хваща внимателно и се разклаща леко за няколко секунди. След това може да се почука деликатно с пръст по стъблото или по дръжките на отворените цветове.

Не са необходими силни удари. Прекомерното разклащане може да повреди нежните цветове, да прекърши дръжки или да стресира растението. Достатъчна е лека вибрация, при която цветните китки видимо потрепват.

Сухото време дава предимство

Процедурата е най-подходяща, след като сутрешната роса се е изпарила и въздухът е станал по-сух. При висока влажност прашецът може да се слепва и да се освобождава по-трудно.

Практиката може да се прилага веднъж дневно или три-четири пъти седмично през активния цъфтеж. Не е необходимо растенията да се разклащат в най-горещия момент на деня, особено при опасно високи температури.

Оранжериите имат най-голяма полза

Методът е особено подходящ за оранжерии и затворени пространства, където въздухът е по-неподвижен, а достъпът на опрашващи насекоми е ограничен. В откритата градина вятърът и земните пчели често вършат същата работа без човешка намеса.

При по-големи насаждения могат да се разклащат подпорите или конструкцията, към която са привързани растенията. За отделни цветове някои градинари използват мека четка или електрическа четка за зъби, която се допира за кратко до дръжката, без да докосва и поврежда самия цвят.

Жегата остава сериозната пречка

Потупването помага само когато основният проблем е недостатъчното освобождаване на прашеца. При температури над около 32 градуса цветовете на някои сортове могат да опадат или да не образуват плод независимо от допълнителното разклащане.

За добра реколта растенията се нуждаят и от равномерно поливане, достатъчно светлина, хранителни вещества и проветряване. Резките промени във влагата могат да доведат до напукване на плодовете и върхово гниене, а прекомерната жега може да прекъсне завръзването до нормализиране на времето.

Малко усилие, но без чудеса

Лекото разклащане е безплатен и безопасен начин да се подпомогне опрашването, особено когато цветовете изглеждат здрави, но не образуват плодове. Резултатът зависи от сорта, температурата, влажността и общото състояние на растението.

Методът може да увеличи шанса за повече и по-добре оформени домати, но не е заместител на правилните грижи. Най-добър ефект се очаква при здрави растения, които цъфтят нормално, но не получават достатъчно естествени вибрации.