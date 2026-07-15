Завесите за баня губят популярност. Какво ги замества в интериора?

Завесата за душ обикновено има две прости задачи - да осигури уединение и да задържи водните пръски. Интериорна идея обаче връща в банята стария сгъваем параван, който превръща помещението в по-уютно и спокойно място. Решението носи винтидж чар, но изисква внимателно разполагане и защита от влагата.

Уединение без усещане за затворено пространство

Сгъваемият параван може да отдели ваната или друга интимна част от банята, без да изгражда плътна стена и без визуално да затваря цялото помещение.

„Параваните осигуряват уединение по време на интимните моменти в банята, без да създават усещане за затвореност в цялото пространство. Поставянето на такъв параван е и чудесно дизайнерско решение“, посочва House Digest.

Преградата може лесно да се премести, сгъне или прибере, когато не е необходима. Това я прави подходяща за просторна баня с вана, за помещение в старинен стил или за зона, която трябва да бъде скрита само временно.

Параванът обаче не е водонепроницаема завеса. Обикновен модел от дърво, плат, хартия или коприна не бива да стои под директните струи на душа. Той осигурява уединение, но не спира надеждно пръските. За тази цел е необходима отделна завеса, стъклен панел или напълно хидроизолирана мокра зона.

От защита срещу вятъра до произведение на изкуството

Сгъваемите паравани произхождат от древен Китай, където са известни като „пингфенг“. Името означава преграда или защита от вятъра и подсказва първоначалното им практично предназначение.

Първите прегради били неподвижни, а сгъваемите модели се появили през династията Хан. Постепенно те започнали да се използват за разделяне на помещения, осигуряване на уединение и украса на домовете. Върху дървените, лакираните, копринените и хартиените повърхности художници рисували природни сцени, дворцов живот и митологични образи.

През вековете параванът се превърнал от проста защита срещу течение в луксозен фон за почивка и съзерцание. По-късно модата достигнала до Европа, където богато украсените китайски прегради станали желана част от аристократичния интериор.

Старата вещ може да получи втори живот

Предимството на тази идея е, че не изисква непременно скъпа покупка. Стар параван, останал в мазето, гаража или на тавана, може да бъде почистен, пребоядисан и приспособен към стила на банята.

„Има много лесни начини да добавите уединение, но сгъваемият параван внася несравним винтидж чар“, отбелязва изданието. То препоръчва да се попита и сред роднини, приятели или съседи дали не разполагат с ненужна преграда.

Подходящи находки могат да се открият в магазини за вещи втора употреба, битпазари, разпродажби на имущество и складове за стари строителни материали. Последните често предлагат дървени капаци, врати, рамки и декоративни панели, от които може да бъде изработен собствен параван.

Старинният вид не изисква предметът да бъде ценна реставрирана антика. Леките следи от употреба, избелялата боя и видимата текстура на дървото могат да се превърнат в част от търсения ефект.

Влагата поставя важни условия

Преди старият параван да бъде внесен в банята, трябва да се прецени от какъв материал е направен. Високата влажност може да изкриви необработеното дърво, да отлепи покритията и да създаде условия за плесен.

Дървените части трябва да бъдат защитени с подходящо влагоустойчиво покритие, а текстилните панели да могат да се свалят и почистват. Параванът трябва да бъде поставен извън зоната на директното мокрене и да се оставя разгънат, за да изсъхва.

Добрата вентилация остава задължителна. Отварянето на прозорец, използването на вентилатор и бързото отвеждане на влагата намаляват риска от мухъл както върху паравана, така и в цялата баня.

Красив акцент, но не и заместител на защитата

Сгъваемият параван е интересен начин за създаване на уединение и добавяне на характер към банята. Той може да скрие ваната, тоалетната или мястото за преобличане и да направи интериора по-мек и различен.

Не трябва обаче да се приема като пряк заместител на завесата за душ, когато тя е единствената защита срещу водата. Най-добрият резултат се получава, когато декоративната преграда се съчетае с правилна хидроизолация, добро оттичане и надеждно решение срещу пръските.

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